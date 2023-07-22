Певица Слава рассказала о неудачной пластике груди

Слава сделала целый ряд пластических операций у Тимура Хайдарова. Звездный хирург, занимавшийся преображением многих вип-персон отечественного шоу-бизнеса, сделал ей коррекцию овала лица, а также сформировал подтянутый живот, стройные руки и….