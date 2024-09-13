Крестьянин Пока недоученные бусифицированные солдаты 60 омбр ВСУ, сотнями гибнут в лесополосах под Тернами, командир 97 батальона этой самой бригады Магалдадзе Симон Шотавич имеет небольшой, но прибыльный бизнес в России.
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