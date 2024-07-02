Spectator: Зеленскому пришлось пережить плохие дни из-за событий в США и Франции

Обозреватель журнала Spectator Гэвин Мортимер рассказал о плохих днях Владимира Зеленского, которые ему пришлось пережить из-за неудачи Джо Байдена на дебатах в США и результатов первого тура выборов во Франции.
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