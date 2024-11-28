США начали масштабное антимонопольное расследование против Microsoft

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США инициировала крупное антимонопольное расследование против технологической корпорации Microsoft, информирует агентство Bloomberg со ссылкой на инсайдерские источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии