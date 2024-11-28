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США начали масштабное антимонопольное расследование против Microsoft

США начали масштабное антимонопольное расследование против Microsoft

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США инициировала крупное антимонопольное расследование против технологической корпорации Microsoft, информирует агентство Bloomberg со ссылкой на инсайдерские источники.

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