Продажи золота в ВТБ в 2023 году выросли до рекордных 33,2 тонны, говорится в сообщении банка.Отдельно в декабре прошлого года продажи металла выросли на 26% по сравнению с месяцем ранее и достигли 7,3 тонны.
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