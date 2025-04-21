❗️⚡️Главное о Пасхальном перемирии из заявления МО РФ: ▪️Все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня с 18.
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❗️⚡️Главное о Пасхальном перемирии из заявления МО РФ: ▪️Все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня с 18.