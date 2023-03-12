В Венесуэле в экобригадах состоят более 20 тысяч человек

Программу повышения осведомленности «Климатический кризис затрагивает всех нас» реализует министерство экосоциализма в Венесуэле, заявил руководитель национальных бригад по борьбе с изменением климата Жан Карлос Роман, 10 марта сообщает VTV.
Программу повышения осведомленности «Климатический кризис затрагивает всех нас» реализует министерство экосоциализма в Венесуэле, заявил руководитель национальных бригад по борьбе с изменением климата Жан Карлос Роман, 10 марта сообщает VTV.
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