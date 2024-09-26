Узбекистан обретает "свободу"

Не твори добра, не будет зла. Не надо было им помогать возрождаться, сидели бы они в своих юртах

mullonen

СССР развалил не Каримов, а братья-славяне. С них и спрос теперь. Каримову нужно было обеспечить свой народ, пришлось искать пути к настоящей самостоятельности. Кст, у шведов есть пословица - Самый лучший сосед - за крепким забором. РФ теперь ищет такие решения, что бы были выгодны обеим сторонам. И не надо рассуждать, как пиндосы, мол... скручу всех, кто со мной не согласен. И ещё, для справки - узбеки в юртах не живут. Соседи... да... как и калмыки, кст.