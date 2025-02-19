«Богатырский поединок» пройдёт в Рязани в ТРЦ «Марко Молл»

22 февраля в рязанском ТРЦ «Марко Молл» соберутся самые сильные представители рязанских семей, чтобы в спортивном честном поединке показать свою силу и ловкость22 февраля в рязанском ТРЦ «Марко Молл» соберутся самые сильные представители рязанских семей, чтобы в спортивном честном поединке показать свою силу и ловкость в состязании «Богатырский поединок» (0+).