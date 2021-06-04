rabotniky

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Турецкий эксперт назвал реальную дату открытия Турции для россиян

Турецкий эксперт назвал реальную дату открытия Турции для россиян

Турецкий эксперт назвал реальную дату открытия Турции для россиян Маргарита АлексеенкоГюнтай Шимшек, являющийся обозревателем турецкой газеты Habertürk, озвучил свой неблагоприятный сценарий по поводу открытия Турции для российских туристов.

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