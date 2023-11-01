Посол РФ в Израиле озвучил количество ждущих эвакуации из Газы россиян

Россия ожидает информации от властей Египта по поводу эвакуации российских граждан из сектора Газа. Об этом рассказал посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Звезда» в понедельник, 1 ноября.
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