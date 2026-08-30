Рейд в московском метро: Задержаны около 140 иностранцев. Но есть одна проблема

После того, как в Москве в ходе рейда были задержаны около 140 иностранцев, учредитель Царьграда Константин Малофеев предупредил о сохранении одной важной проблемы.
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