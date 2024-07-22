Мрачная тень над весёлым городом. Как живётся в сегодняшней Одессе

Александр Щёголев 18 июля 2024 г. Помните такой фильм по мотивам Исаака Бабеля: «Искусство жить в Одессе»? Ну так вот: жизнь в сегодняшней Одессе на третий год боевых действий представляет собой совершенно специфический вид искусства.