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Русский Днепропетровск

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Мрачная тень над весёлым городом. Как живётся в сегодняшней Одессе

Александр Щёголев 18 июля 2024 г.   Помните такой фильм по мотивам Исаака Бабеля: «Искусство жить в Одессе»? Ну так вот: жизнь в сегодняшней Одессе на третий год боевых действий представляет собой совершенно специфический вид искусства.

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