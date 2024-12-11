Опрос показал лидерство Ле Пен среди претендентов на пост президента Франции

Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен собрала рекордное количество голосов в опросе о наиболее предпочтительном кандидате на пост президента на будущих выборах в 2027 году.
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