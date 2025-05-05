Геронтолог Ткачева: влюбленность и качественный сон продлевают жизнь

Для сохранения здоровья человеку нужны когнитивные тренинги, а также баланс питания и физической активности, сообщила в беседе с РИА «Новости» геронтолог, профессор и член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
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