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Подросток умер от удара током, пытаясь украсть медь из трансформатора

Подросток умер от удара током, пытаясь украсть медь из трансформатора

СК РФ Компания из трех подростков 17, 14 и 13 лет 28 июля забралась на территорию трансформаторной электроподстанции в поселке Хребтовый Красноярского края, в результате чего один из несовершеннолетних получил смертельный удар током.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Ввести в ОБЖ электрику, в том числе бытовую! Как к примеру, не надо трогать яйца, лёжа в ванной и подключенным зарядным устройством к смартфону сырыми руками! Может погибнуть всë семя!
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