Подросток умер от удара током, пытаясь украсть медь из трансформатора

СК РФ Компания из трех подростков 17, 14 и 13 лет 28 июля забралась на территорию трансформаторной электроподстанции в поселке Хребтовый Красноярского края, в результате чего один из несовершеннолетних получил смертельный удар током.
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