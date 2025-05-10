У российских дилеров появились фургоны Sollers за 2 млн рублей

На классифайдах обнаружились объявления о продаже двухобъёмников SF1. Новинка Sollers с цельнометаллическим кузовом доступна у официальных дилеров в Татарстане, Калининградской, Московской, Тульской и Свердловской областях, а также Красноярском крае.
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