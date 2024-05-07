НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Frank Media

16 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    ПОДЖИЛКИ  то  ТРЯСУТСА  у  ГЕЙРОПЕЙСКИХ ТВАРЕЙ ...!!!!Боррель: ЕС не бу...
  • Юрий Зубрин
    Конфисковать все активы США ,находящиеся в России и национализировать их.....Палата представит...
  • Вовладар Даров
    А Киргизия своего слова не имеет? Слушает Латвию?))Киргизия приостан...

«Сбер» не дает переводить себе за день больше ₽2 млн, несмотря на правила ЦБ 

«Сбер» не дает переводить себе за день больше ₽2 млн, несмотря на правила ЦБ 

Сбербанк не отменил ограничения на число и размер денежных переводов в сутки после вступления с 1 мая в силу изменений в закон «О банках и банковской деятельности», инициированных ЦБ, отменяющих комиссии на переводы между счетами одного клиента до 30 млн рублей в месяц.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх