«Сбер» не дает переводить себе за день больше ₽2 млн, несмотря на правила ЦБ 

Сбербанк не отменил ограничения на число и размер денежных переводов в сутки после вступления с 1 мая в силу изменений в закон «О банках и банковской деятельности», инициированных ЦБ, отменяющих комиссии на переводы между счетами одного клиента до 30 млн рублей в месяц.