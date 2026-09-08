Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Германия в ярости: хвалёные «Гепарды» сожжены. НАТО в панике считает убытки. Конец «Небесного щита».

Германия в ярости: хвалёные «Гепарды» сожжены. НАТО в панике считает убытки. Конец «Небесного щита».

В ночь на 4 и 5 сентября украинская столица стала ареной для самых сокрушительных комбинированных атак, проведённых российскими вооружёнными силами с начала осени.

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Razziel

Нет такой нации, как УКРАИНЦЫ ИЛИ хохлы! Есть жидовская прослойка, черкасы, то что В 15 Веке Владимир притащил в Русь! Наказал не хазар, НАКАЗАЛ РУСЬ, ВИРУСОМ - ЖЫДОВСТВА!!!