Германия в ярости: хвалёные «Гепарды» сожжены. НАТО в панике считает убытки. Конец «Небесного щита».

В ночь на 4 и 5 сентября украинская столица стала ареной для самых сокрушительных комбинированных атак, проведённых российскими вооружёнными силами с начала осени.
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Свежие комментарии
- Почему именно ССС...
- Почему именно ССС...
- Почему именно ССС...
Какой Владимир жил в 15 веке?
Нет такой нации, как УКРАИНЦЫ ИЛИ хохлы! Есть жидовская прослойка, черкасы, то что В 15 Веке Владимир притащил в Русь! Наказал не хазар, НАКАЗАЛ РУСЬ, ВИРУСОМ - ЖЫДОВСТВА!!!
Бить, бить и бить! Пока не кончатся хохлы, а их земля станет пустыней.👻