Новые доллары закончились в российских банках

Новые доллары исчезли из российских банков. Об этом 13 мая заявил Telegram-канал SHOT. / Источник: © Владимир Астапкович/РИА НовостиПо данным канала, банкноты нового образца не поступают, причем давно, а в столичных кассах распродают то, что приносят люди.