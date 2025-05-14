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Новые доллары закончились в российских банках

Новые доллары закончились в российских банках

Новые доллары исчезли из российских банков. Об этом 13 мая заявил Telegram-канал SHOT. / Источник: © Владимир Астапкович/РИА НовостиПо данным канала, банкноты нового образца не поступают, причем давно, а в столичных кассах распродают то, что приносят люди.

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