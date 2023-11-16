Открыта регистрация социальных предпринимателей Нижегородской области на VI форум «Добрый бизнес»

В Нижнем Новгороде 5 декабря 2023 года пройдет VI форум «Добрый бизнес». Его участниками станут более 200 социальных предпринимателей со всей России, а также представители органов власти и общественных объединений.
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