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Царьград

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Зеленский мешает переговорам: в Лондоне меняют риторику в отношении политики Киева

Зеленский мешает переговорам: в Лондоне меняют риторику в отношении политики Киева

Некоторые представители британского правительства начали высказывать сомнения в политике президента Украины Владимира Зеленского.

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Комментарии
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Eduard
ВСЯ Европейская шваль!
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