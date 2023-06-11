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Сыгран восьмой тур чемпионата Азии по шахматам среди женщин

Сыгран восьмой тур чемпионата Азии по шахматам среди женщин

Единоличным лидером на Континентальном чемпионате Азии по шахматам среди в Алма-Ате (Казахстан) стала Дивья Душмух после восьмого тура 10 июня, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.

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