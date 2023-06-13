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Российские ученые разработали пищевую добавку от опьянения

Российские ученые разработали пищевую добавку от опьянения

Исследователи из Московского физико-технического университета (МФТИ) создали новый препарат, способный устранить симптомы опьянения, сохранить ясность мышления и оставить человека в активном состоянии на вечеринке.

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