Проба 2

67 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Малявин Дмитрий
    Ну и какую же картину? Почему статья без содержания и без смысла?16 доказательств ...
  • W357 Ц753W357
    Ссылка на ссылку , новое давно забытое старое.19 работников, дл...
  • Владимир
    Ссылки битые.Загляните в канал...

Почему «Афоня» на самом деле вовсе не комедия, а грустная история, в которой по каждому герою психолог плачет

Почему «Афоня» на самом деле вовсе не комедия, а грустная история, в которой по каждому герою психолог плачет

Фильм Георгия Данелии «Афоня» вышел в 1975 году и, кстати, стал лидером проката. С тех пор историю про незадачливого сантехника Борщова посмотрело уже не одно поколение, многие реплики героев разошлись на цитаты, а сама лента стала классикой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх