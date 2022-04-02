Почему «Афоня» на самом деле вовсе не комедия, а грустная история, в которой по каждому герою психолог плачет

Фильм Георгия Данелии «Афоня» вышел в 1975 году и, кстати, стал лидером проката. С тех пор историю про незадачливого сантехника Борщова посмотрело уже не одно поколение, многие реплики героев разошлись на цитаты, а сама лента стала классикой.