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Концерн Калашников: новое дистанционное управление для ПТРК "Конкурс-М"

Концерн Калашников: новое дистанционное управление для ПТРК "Конкурс-М"

Концерн "Калашников" завершил успешные испытания дистанционного управления для ПТРК "Конкурс-М". Новая система позволяет безопасно управлять установками в боевых условиях, используя опыт СВО на Украине.

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