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Спутники показали, что КНДР замаскировала комплекс для запуска баллистических ракет под поле для гольфа

Спутники показали, что КНДР замаскировала комплекс для запуска баллистических ракет под поле для гольфа

Спутниковый снимок строительной площадки на месте бывшего зимнего дворца Ким Чен Ына / © Planet По словам специалистов, спутниковые снимки показали, что поле имеет бетонное основание, покрытое тонким слоем почвы, на котором позже вырос газон.

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