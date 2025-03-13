Спутники показали, что КНДР замаскировала комплекс для запуска баллистических ракет под поле для гольфа

Спутниковый снимок строительной площадки на месте бывшего зимнего дворца Ким Чен Ына / © Planet По словам специалистов, спутниковые снимки показали, что поле имеет бетонное основание, покрытое тонким слоем почвы, на котором позже вырос газон.
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