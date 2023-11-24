KI: Вилдерс, Орбан и Фицо могут совместно выступить против антироссийских санкций

Кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс может принести проблемы Киеву, так как его союз с лидером Венгрии Виктором Орбаном и премьером Словакии Робертом Фицо может повлиять на антироссийские санкции Евросоюза, пишет украинское издание Kyiv Independent, ссылаясь на нидерландского журналиста Герта Хана.
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