Новый законопроект о штрафах за «пропаганду чайлдфри»: попытка защитить или ограничить свободу слова? Ольга Вайленко17 октября 2024 года Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает введение штрафов за «пропаганду чайлдфри» — распространение идей отказа от деторождения.