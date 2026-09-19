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Москвичу дали 14 лет строгача за террористические листовки

Москвичу дали 14 лет строгача за террористические листовки

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Житель Москвы расклеивал листовки с призывами совершать теракты на улицах столицы.

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