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НАТО готовится к войне на восточном фланге — военный план размещен на 4 тыс. страниц

НАТО готовится к войне на восточном фланге — военный план размещен на 4 тыс. страниц

НАТО подготовило военное планирование на случай обострения ситуации на восточном фланге — от локального кризиса до прямого вооруженного нападения, которое может потребовать задействования статьи 5 Североатлантического договора.

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