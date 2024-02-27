Square Enix ведет обратный отсчет до релиза Final Fantasy 7 Rebirth с рекламными трейлерами персонажейДолгожданный релиз Final Fantasy 7 Rebirth уже не за горами, и Square Enix придумала забавный способ отсчёта времени до этого события.
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