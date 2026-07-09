Генич о призе лучшему комментатору на премии WINLINE Герои РПЛ: «Ни на что не рассчитываю, выиграет Нагучев. Я приехал хорошо поесть и попить. Не хотел ехать, но лига настоятельно рекомендовала»

Константин Генич поделился ожиданиями от премии WINLINE Герои РПЛ. – Я очень не хотел сегодня ехать, хотел сосредоточиться на футболе, но, так скажем, РПЛ настоятельно рекомендовала сегодня все-таки присутствовать, поэтому я сегодня здесь.