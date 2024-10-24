Если вам их назначили, лучше поискать другого врача. Даже если вашим лечением занимается самый популярный и дорогой врач в городе, относитесь к его назначениям критически.
7 медицинских процедур, на которые не стоит соглашаться
Комментарии
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Галина Смирнова
Согласна.
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9 час.
Ведищева Елена
Мне магниты помогли восстановить подвижность руки после перелома, хотя я в них не верила)) Электрофорез назначали моей дочери в детстве, чтобы подлечить что-то со связками большого пальца - помогло. Рефлексотерапия хороша для расслабления мышц, особенно в комплексе с массажем. А вот у рекомендованного при ОРВИ осельтамивира нет научно доказанной эффективности, однако.
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6 час.
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