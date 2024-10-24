7 медицинских процедур, на которые не стоит соглашаться

Ведищева Елена

Мне магниты помогли восстановить подвижность руки после перелома, хотя я в них не верила)) Электрофорез назначали моей дочери в детстве, чтобы подлечить что-то со связками большого пальца - помогло. Рефлексотерапия хороша для расслабления мышц, особенно в комплексе с массажем. А вот у рекомендованного при ОРВИ осельтамивира нет научно доказанной эффективности, однако.