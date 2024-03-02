Антанта ФСЁ. Франция дает заднюю по поводу войны с Россией

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников сети Интернет Вчера 4,9K прочитали Ну шо хлопцы, Антанта ФСЁ! А сколько пафоса и перемог было в Интернетах после того как президент Франции Эммануэль Макрон начал говорить о возможности отправки своих войск в третьи страны для "противостояния России".