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Антанта ФСЁ. Франция дает заднюю по поводу войны с Россией

Антанта ФСЁ. Франция дает заднюю по поводу войны с Россией

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников сети Интернет Вчера 4,9K прочитали Ну шо хлопцы, Антанта ФСЁ! А сколько пафоса и перемог было в Интернетах после того как президент Франции Эммануэль Макрон начал говорить о возможности отправки своих войск в третьи страны для "противостояния России".

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Комментарии
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Лев Добрый
От нас должна пойти информация, что &quot;ПИДОРАСУ&quot; Макрону вынесли решение о его ликвидацииm пусть он своей грязной задницей почувствует это!👀😜👈👍
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