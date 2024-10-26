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С ноября начнут действовать законы об ужесточении миграции и иноагентах

С ноября начнут действовать законы об ужесточении миграции и иноагентах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram-канале о законах, которые вступят в силу с ноября.

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Комментарии
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Alex Nемо
То есть это он себе приказал не затягивать приёма таких законов? Ведь кто главный тормоз для принятия этих законов - Володин!
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11 час.
Семен Демин
В России сплошная коррупция. Поэтому законы не действуют.
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9 час.
ШН
Шеин Никита
Там в Думе восседает такой флюгер, по фамилии  Володин. Куда ветер подует, туда он и устремляет свой взор! Хороший пример  был с господином Бастрыкиным.  Бастрыкин был за народ, а этот - якобы, за народных депутатов,  оскорбился?  Не знаю почему, но со времён СССР такого рода функционерам не доверяю. Кто он такой, вообще, этот Володин? Кто его на этот пост выдвинул? Каков его, вообще,  КПД в потенции России?
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6 час.

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