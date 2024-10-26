С ноября начнут действовать законы об ужесточении миграции и иноагентах

То есть это он себе приказал не затягивать приёма таких законов? Ведь кто главный тормоз для принятия этих законов - Володин!

ШН

Шеин Никита

Там в Думе восседает такой флюгер, по фамилии Володин. Куда ветер подует, туда он и устремляет свой взор! Хороший пример был с господином Бастрыкиным. Бастрыкин был за народ, а этот - якобы, за народных депутатов, оскорбился? Не знаю почему, но со времён СССР такого рода функционерам не доверяю. Кто он такой, вообще, этот Володин? Кто его на этот пост выдвинул? Каков его, вообще, КПД в потенции России?