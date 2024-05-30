В Самаре по подозрению в получении взятки задержан сотрудник Росреестра

О задержании сообщили следственные органы.Как информирует СУ СК России по Самарской области, 27 мая ведущий специалист-эксперт отдела регистрации земельных участков Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области получил от местной жительницу денежные средства в размере 450 тысяч рублей.