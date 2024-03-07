В Казани за сутки задержали 12 пьяных водителей

В Казани за 6 марта произошло 226 аварий с участием трех человек. Об этом сообщает ГИБДД Казани. Есть пострадавшие: произошло два наезда на пешехода при повороте налево, проезд на красный свет светофора, столкновение — при выезде с прилегающей территории.