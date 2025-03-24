Под Угледаром в подвале нашли 30 кошек, которые три месяца спасали бойцов России

В скором времени животных эвакуируют волонтеры, после чего для питомцев будут искать дом.В селе Никольском, неподалеку от Угледара, волонтеры федерального проекта помощи животным обнаружили около 30 голодающих кошек и послание от военнослужащих России, которые временно укрывались в этом доме во время боев.