Эстония призвала ЕС ужесточить визовую политику в отношении граждан России

Визовую политику ЕС в отношении граждан России призвал ужесточить министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро 17 июля на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел в Дублине, сообщает пресс-служба МВД прибалтийской республики.