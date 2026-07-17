Эстония призвала ЕС ужесточить визовую политику в отношении граждан России

Визовую политику ЕС в отношении граждан России призвал ужесточить министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро 17 июля на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел в Дублине, сообщает пресс-служба МВД прибалтийской республики.
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