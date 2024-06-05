Трамп просит отменить постановление о неразглашении по делу о выплате актрисе

REUTERS/Sarah Silbiger./File Photo Адвокаты бывшего американского лидера Дональда Трампа просят суд отменить постановление, по которому политику нельзя комментировать дело о выплате звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс (Стефани Клиффорд), сообщили в CNN.
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