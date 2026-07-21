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Ликвидированный агент Украины готовил взрыв на ж/д путях НПЗ Тюмени

Ликвидированный агент Украины готовил взрыв на ж/д путях НПЗ Тюмени

В Тюмени предотвращена крупная диверсия на нефтеперерабатывающем заводе. Как сообщает газета «Ведомости», агент украинских спецслужб был ликвидирован при подготовке взрыва на железнодорожных путях предприятия.

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