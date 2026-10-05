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Пронедра

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Очередной сухогруз с оружием для ВСУ не доплыл до Украины

Очередной сухогруз с оружием для ВСУ не доплыл до Украины

Последние события вокруг украинских портов показывают: Черное море вновь становится одним из ключевых направлений противостояния.

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