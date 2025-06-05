Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Ивановке горит мусорный полигон

В Ивановке горит мусорный полигон

Очевидцы заметили столб дыма со стороны посёлка Ивановка и сообщили об этом в редакцию ZAB.RU. «Горит полигон ТБО, на тушение привлечено 16 человек на 4 единицах техники от пожарно-спасательных частей №2 и №4.

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