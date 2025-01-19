Капитализация мемной монеты $TRUMP превысила $8 млрд за три часа

Любитель делать деньги из воздуха миллиардер и новый американский президент Дональд Трамп, выпустил на волю свою мемную монету $TRUMP, которая всего за 3 часа капитализировалась до $8 млрд, передает телеканал CNBC.
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