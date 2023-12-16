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Кузма и Пул набрали 61 очко на двоих, «Вашингтон» одолел «Индиану»

Кузма и Пул набрали 61 очко на двоих, «Вашингтон» одолел «Индиану»

«Вашингтон» в пятницу одолел «Индиану» со счетом 137:123, прервав серию из шести поражений. В составе «Уизардс» Кайл Кузма и Джордан Пул набрали 61 очко на двоих.

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