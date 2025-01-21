Рекорд десятилетия: россияне купили более 6 млн подержанных автомобилей в 2024 году

Рынок автомобилей с пробегом в России в 2024 году показал лучший результат за последние 10 лет. По данным агентства «Автостат», за год было продано 6,04 млн легковых машин, что на 6% превышает показатель 2023 года.
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