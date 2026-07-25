«Хронические проблемы с деньгами — признак детской позиции»: в соцсетях разгорелся спор о финансовом инфантилизме

Ген денег....Разгонитесь на машине до 300 км \час... На пути крутые повороты , бетонные столбы , другие , такие же опасные машины... Есть риск? Такой же риск - большие деньги... И даже не риск опасен... Удивительна способность некоторых управлять такими большими рискованными денежными потоками... И самому уцелеть при этом ... Для этого нужны специальные *денежные* мозги... На это способны лишь те , у кого в голове есть специальный *денежный ген*... Который идет в филогенезе от древних финикийцев...

ВА

Владимир Акулов

Ген денег.... Например, собака и коза - это млекопитающие. Генетически близкие виды... Почему нельзя скрестить собаку и козу ? Чтобы родились ... рогатые бородатые овчарки... Нельзя - потому что эти виды млекопитающих давно разошлись в истории эволюции видов , в филогенезе... Теперь * включаем * голову ! Почему возможно рождение здоровых детей от *негра* и *белого* человека? Еще как возможно! Да потому что все *белые* - это бывшие *негры*... Только эти *негры* побелели за 100 тысяч лет... Пока жили на севере ... Где мало солнца... Когда 100 тыс лет тому назад было страшное похолодание ... Люди выжили только на ЭКВАТОРЕ ... В Африке ... Там тепло: солнце всегда в зените... Потом расселились по всей земле... И получились чукчи , евреи , славяне... Кто жил среди снегов , - тот приучился выживать в суровых снегах...Без книжек... А кто жил в тепле юга , и тысячи лет занимался торговлей... У тех , конечно , развился *ген торговли*... И *специальный ген денег*...Который для богатства лучше любого экономического образования! Поэтому у евреев денег больше , чем у чукчей...