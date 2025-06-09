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Нардеп Рахманин не исключил прекращения военной помощи Украине со стороны США

Нардеп Рахманин не исключил прекращения военной помощи Украине со стороны США

Депутат Верховной рады Сергей Рахманин не исключил, что отношения Украины и Соединенных Штатов в ближайшем будущем будут ухудшаться, что может привести к полному прекращению военной помощи, которая была выделена предыдущим американским лидером Джо Байденом.

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