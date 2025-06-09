Нардеп Рахманин не исключил прекращения военной помощи Украине со стороны США

Депутат Верховной рады Сергей Рахманин не исключил, что отношения Украины и Соединенных Штатов в ближайшем будущем будут ухудшаться, что может привести к полному прекращению военной помощи, которая была выделена предыдущим американским лидером Джо Байденом.
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