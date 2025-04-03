Гендиректор «Крыльев» о бюджете: «Идем по пути максимально эффективного использования ресурсов. Хочется ставить задачу о попадании в еврокубки»

– Насколько верен инсайд, что вклад регионального бюджета сокращен более чем в 2,5 раза – с 1,6 миллиарда рублей до 600 миллионов? – Смотрите, государственное финансирование действительно сокращено относительно предыдущих сезонов.
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